Le cifre del riscatto di Kalulu: quanto ha pagato la Juventus

Pierre Kalulu è diventato un giocatore della Juventus a titolo definitivo. Il difensore era arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, e i bianconeri hanno deciso di continuare con lui. Kalulu è diventato presto uno dei giocatori di riferimento per i bianconeri, sia consia con. Dopo l'infortunio di Bremer, infatti, è stato sempre al centro della difesa.Proprio per questo, come anticipato, la Juventus ha scelto di riscattarlo e. Kalulu si conferma così uno dei punti di riferimento per la prossima stagione, e il club bianconero gli ha "regalato" il riscatto nel giorno del suo compleanno.

La Juve aveva pagato 3 milioni per il suo prestito, invece, a cui si sono sommati 3 milioni di bonus. Il Milan si è anche assicurato il 10% su una futura rivendita, dunque la Juve ha spesoper Pierre Kalulu.