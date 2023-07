Poche ore alla prima amichevole stagionale della Juve, che questa notte,Un anno fa, sempre negli Stati Uniti, contro i blaugrana era finita in pareggio, 2-2, con le doppiette di Dembelé e Moise Kean. Il primo dei tre incontri di lusso che i bianconeri affronteranno nella tournée statuinitense. L'unico volto nuovo della Juve è quello di Timothy Weah, che giocherà sulla fascia destra. Andiamo a scoprire le probabili scelte di Massimiliano Allegri per il primo vero test.Non ci sarà Leonardo Bonucci, né questa notte né nelle prossime partite della Juve essendo stato messo fuori dal progetto., come riferisce Gazzetta.it, che si contendono una maglia. Un ballottaggio che inizierà contro il Barcellona e che potrebbe portarsi avanti per tutta la stagione.Coperta corta in mezzo al campo viste le assenze di Rabiot, Fagioli e Pogba. Tutto nei piedi di NicolòL'altra opzione per Allegri è Miretti, rientrato però ad allenarsi solo negli ultimi giorni. Sulle fasce, oltre al nuovo acquisto Weah, ci sarà spazio a partita in corso per Cambiaso. Sulla sinistra, è pronto Kostic.Le due certezze in attacco, paradossalmente sonocon Chiesa e Vlahovic al centro delle voci di mercato. Potrebbe toccare proprio ai primi due scendere in campo inizialmente contro il Barcellona.