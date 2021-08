La decisione del Tar di escludere ildal prossimo campionato di Serie B porta, uno dei giovani talenti del club veneto, a cercare una nuova squadra. Sul promettente attaccante italo-brasiliano classe 2004, come riportato nell'edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero le tre big italianeIl fratello del centrocampista del Bologna classe 2000 Emanuel Vignato potrebbe lasciare il Chievo a parametro zero, e per lui potrebbe partire quindi