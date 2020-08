11









Rivoluzione Juve, rivoluzione Pirlo. Work in progress in casa bianconera, dove dopo Pjanic e Matuidi Paratici è pronto a piazzare altri giocatori in uscita curando sotto ogni dettaglio il mercato che verrà. Cessioni ma anche acquisti, con l'arrivo del nuovo allenatore alcune strategie di mercato sono cambiate e ora la dirigenza dovrà rivedere i piani. Se prima Jorginho era l'obiettivo numero a centrocampo dopo la separazione da Sarri la pista si è raffreddata; se la trattativa per Milik procedeva bene ha subito una brusca frenata ma Pirlo ha già pronto il nome per l'attacco. Poi c'è il campo: le scelte tattiche di un allenatore che non vede l'ora di iniziare mettere in pratica tutte le sue idee. Lunedì 24 la Juve si radunerà a Torino, la nuova stagione è alle porte.



Sfoglia la gallery per vedere le cinque mosse di Pirlo per la nuova Juve