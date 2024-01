1. Juve, l'esordio e l'incrocio

La Juve ha battuto un colpo in questo mercato. Si tratta di Tiago, che la prossima settimana sarà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028. E poi vivrà il suo primo giorno ufficiale alla Juventus. Ma ci sono intrecci dal passato e curiosità che lo avvicinano già all'Italia, dov'è stato da ragazzo, prima dell'approdo al Milan. Eccone cinque, raccontate dalla Gazzetta dello Sport.Djalò ha già avuto un esordio con la Juventus protagonista, anche se in questo caso fu da avversaria. Il 9 febbraio 2019, infatti, ai tempi della parentesi nella Primavera del Milan esordì proprio contro i bianconeri e perse 2-1. Il destino ha voluto che raggiungesse Tim Weah: amico e compagno dei tempi del Lilla che ha già chiamato per avere informazioni sul club e la città.Continua nella nostra gallery