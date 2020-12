E' la vittoria della Juve, chiaro. Ma soprattutto di Andrea Pirlo. Sì, lui. L'allenatore che sperimenta e lancia nuove idee e che a Marassi col Genoa si è preso altri applausi. Dopo un inizio complicato sulla panchina bianconera ora arrivano anche le soddisfazioni per l'ex centrocampista, al terzo successo consecutivo dopo il derby col Torino e l'impresa del Camp Nou in Champions. I tre punti conquistati oggi arrivano da una partita preparata alla perfezione - escludendo l'errore della difesa sul gol di Sturaro - nella quale tutti hanno avuto l'atteggiamento che aveva chiesto l'allenatore. "Abbiamo giocato da squadra" parole sue e condivise dallo spogliatoio. Un successo messo in tasca con la mentalità giusta ma anche con tre mosse tattiche fondamentali per affondare il Genoa.



