Addio Diego. Anzi, AD10S. Leggenda e mito. Per sempre. Il mondo del calcio piange il suo più grande campione, che ha vissuto sempre in equilibrio precario come un pallone sulla sua testa.. Gol, giocate da campione, interviste e incroci bianconeriazzurri. Vediamo quali sono le 10 cose che uniscono Maradona al mondo Juve.