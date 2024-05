Andrea Lazzari, l'intervista al BN: le parole su Allegri

E' stato allenato da Massimiliano Allegri a Cagliari e proprio contro la Juventus scrisse una pagina di storia. Era la stagione 2004/2005 edCosì in esclusiva a IlBianconero ha ricordato quel momento: "Un bel ricordo di quelle partite, andavamo ad incontrare una Juve con grandi campioni, era allenata da Capello. Riuscire a giocare in uno stadio del genere e fare una tripletta, non me lo ero neanche sognato all'inizio, bella emozione, da ricordare"."Dura fare pronostici, sono due squadre comunque che possono vincere. L'Atalanta arriva da risultati e imprese calcistiche importanti con un ottimo morale e convinzione di poter fare di tutto. La Juve è abituata a questi palcoscenici, sicuramente vista com'è andata la stagione daranno di tutto per cercare di vincere almeno un trofeo."Un allenatore come lo vedo adesso, aveva molta voglia di trasmettere le idee ala squadra, era uno che riusciva a legare con tutti i componenti della squadra""Si, in questi ultimi anni ha cercato di esprimere un gioco e a tratti si è visto, poi ovviamente magari i risultati hanno fatto si che questa polemica prendesse piede. Vedendo le ultime partite della Juve, credo che la Juve giochi e abbia un'idea""I risultati parlano per lui. La Juve ha già avviato un nuovo ciclo, giocatori giovani ce ne sono, alcuni sono in giro e giocano in altre squadre,"Faccio un nome, Cambiaso. Ha fatto un ottimo campionato, è un ragazzo giovane, può diventare un punto di riferimento."