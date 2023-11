Nervi tesi tra la Lazio e Mattia Zaccagni, con il giocatore in scadenza nel 2025. La Juve osserva la situazione, pronta ad inserirsi al momento giusto. Anche perché, come ricorda calciomercato.com, le operazioni in gioco tra i due club sono diverse. Rovella e Pellegrini infatti, si sono trasferiti in prestito ma solo tra un anno e mezzo diventeranno a tutti gli effetti di proprietà della Lazio. Sul tavolo quindi, gli argomenti per discutere ci sarebbero, situazione in divenire.