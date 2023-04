Mattiaa Dazn. Le sue parole:COME STANNO- "Siamo contenti. Per la classifica era importante e abbiamo risposto benissimo sul campo"."In altre situazioni soffrivamo di più invece stasera abbiamo sofferto poco ed è un passo in avanti"."Il secondo posto vale molto di più"."Ieri in allenamento in un'azione simile Luis me l'ha data in modo simile ma ha intercettato il difensore, oggi invece è riuscito. L'esultanza l'avevamo già fatta, oggi però l'importante sono stati i tre punti e metterci lì in classifica"."Difficile da difendere. Ci sono tante squadre in pochi punti. Bisogna rimanere sul pezzo"."Sono a dieci gol, non voglio fermarmi. Li dedico a Chiara, la mia compagna".