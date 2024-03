In casa, il nuovo tecnico Igor Tudor sta preparando la gara di campionato contro la. Match in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, l'impianto sportivo della capitale avrebbe già staccatobiglietti per l'arrivo della squadra di Massimiliano Allegri. Un clima decisamente bollente, si consideri sempre che all'ultima apparizione di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste i biglietti staccati non erano neppure 30mila. Lo stadio Olimpico si prepara cosi ad accogliere la Vecchia Signora.