Laprepara la sfida del prossimo 30 marzo contro la Juventus in programma allo stadio Olimpico di Roma. Chi potrebbe non essere della sfida è l'ex Juventus Nicolò. Infatti, come riferisce il Corriere dello Sport il giocatore in questi giorni sta rientrando ad allenarsi con il gruppo squadra agli ordini di Igor Tudor, tuttavia, essendo fermo a causa della pubalgia dallo scorso 4 febbraio il suo rientro sarà graduale ed all'insegna della cautela. Per questo motivo al momento sembra probabile un suo forfait in vista della gara dello stadio Olimpico contro la Juventus. Le sue condizioni comunque verranno valutate di giorno in giorno, valutando i progressi ed il recupero dalla pubalgia.