1-0 al Venezia, decisivo il gol dell'attaccante su rigore fischiato per un calcione di Cernigoj a Luiz Felipe. 144 gol con la maglia della Lazio per Immobile, che diventa il miglior marcatore di sempre del club superando un giocatore storico come Silvio Piola. Per il Venezia è la terza sconfitta consecutiva, la squadra di Zanetti - squalificato -- rimane al terz'ultimo posto a -3 dalla zona salvezza. E nella prossima giornata c'è lo scontro diretto con la Sampdoria. Immobile segna, Sarri sorride e la Lazio vola.



La Juve resta a 7 punti dai biancocelesti.