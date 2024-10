Matiasha saltato per affaticamento muscolare l'ultima sfida di campionato della Lazio: quella contro l'Empoli. Il giocatore infatti non rientrava nemmeno nell'elenco dei convocati per la sfida dei biancocelesti e sta proseguendo il suo lavoro a Formello. Le sue condizioni fisiche sono migliorate, stando a quanto riferisce LaLaziosiamonoi il giocatore tornerà a disposizione per la sfida contro la Juventus in programma il prossimo 19 ottobre alle 20.45 all'Allianz Stadium.