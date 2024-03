Se lasta preparando la gara contro ladel prossimo 30 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, anche la squadra biacncoceleste agli ordini di Igor Tudor sta preparando la gara contro la Juventus. Chi potrebbe non essere della partita però è Nicolò, come riferisce oggi il Corriere dello Sport. Il giocatore fermo ai box dallo scorso 4 febbraio a causa della pubalgia sta rientrando ora con il gruppo squadra, tuttavia potrebbe non essere rischiato, nonostante sia ex della gara, per la sfida contro i bianconeri.