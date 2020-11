Gli effetti del caso Luis Alberto continuano ad avere conseguenze in casa Lazio. Il direttore tecnico, Angelo Peruzzi, aveva mediato tra la società e la squadra per permettere al calciatore di scendere in campo e pagare i propri errori con una semplice multa. Questo ha portato il dt biancoceleste ad uno scontro acceso con Lotito e ora i rapporti tra i due sarebbero deteriorati al punto che l'ex portiere bianconero potrebbe lasciare. Al suo posto, secondo quanto riporta Il Messaggero, un altro ex juventino: Alessandro Matri che da mesi lavora al fianco di Tare.