Ritorna il derby della capitale valido per il girone di ritorno di questa Serie A. Si è parlato nei giorni scorsi dell'ultimo derby di Roma per Nicolò Zaniolo. Tuttavia la sfida potrebbe essere l'ultima anche per un giocatore della Lazio: si tratta proprio di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista non verrebbe lasciato partire da Lotito per meno di 60 milioni ma la Juventus, Inter e Milan restano alla finestra. Inoltre come riportato da Il Messaggero Maurizio Sarri avrebbe messo il giocatore sul mercato.