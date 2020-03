“Nuovamente rinviata la ripresa dell’attività sportiva della Prima Squadra della Capitale. La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi”. Con un comunicato ufficiale, la Lazio annuncia che domani non tornerà in campo, e che la riprese delle attività al centro sportivo di Formello è posticipato a data da destinarsi. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito spinge da tempo per il ritorno in campo, nel rispetto delle restrittive imposte dal governo, prendendo le giuste cautele. La presa di posizione aveva scatenato non poche polemiche con gli altri club di Serie A.