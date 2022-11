Ciro Immobile non ci sarà contro la Juventus. Dopo un colloquio con lo staff è stato deciso di non convocarlo, come conferma anche una nota ufficiale del club: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile ha riportato, durante l’allenamento odierno, un affaticamento a carico della coscia destra. Il calciatore per tale motivo è stato posto a riposo precauzionale e sottoposto a trattamento specifico".