Ora è ufficiale, Igorè il nuovo allenatore della. Il tecnico croato, con un passato da giocatore alla Juve, è arrivato a Roma in questi minuti, all'aeroporto di Fiumicino, e nelle prossime ore sarà a Formello per iniziare il suo percorso alla guida dei biancocelesti dopo l'esonero di Maurizio. Tudor, durante un incontro tenutosi nella Capitale nei scorsi giorni, aveva già definito tutti i dettagli con Claudio Lotito firmando un, fino al 30 giugno 2025 (più opzione per un'altra annata). Il suo profilo era stato accostato anche alla, che va verso la separazione da Massimiliano Allegri.