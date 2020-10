Non si ferma l'allarme Covid in casa Lazio. L'emergenza con il Bruges e nuovi problemi in vista della gara d domani contro il Torino. Ai tamponi effettuati ieri a oltre 70 persone (familiari compresi), infatti, alcuni componenti del gruppo squadra sono risultati positivi, come annunciato dal club: "La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico". Domani la gara con il Torino, l'8 novembre invece quella contro la Juventus. I club restano in attesa di ulteriori aggiornamenti.