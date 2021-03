Una partita dove in gioco non ci sono solo i tre punti. La Juventus ha l’occasione di continuare a coltivare le ultime chance per il campionato, la Lazio di rientrare nella corsa europea. La sfida tra bianconeri e biancocelesti cade in un momento cruciale per entrambe le squadre e farà da antipasto al ritorno della sfida di Champions League contro il Porto. Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori: sabato sera non ci saranno Luiz Felipe, Lazzari e Strakosha.