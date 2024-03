Igorsi è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della, parlando anche del finale di stagione che metterà la sua squadra di fronte allaper tre volte, tra. Ecco il suo commento: "Ora dobbiamo preparare al meglio le prossime gare. Quando si gioca contro grandi squadre c'è sempre motivazione, io martello invece sempre più quando si gioca con le cosiddette piccole. A me piace il calcio offensivo, ma bisogna sempre avere equilibrio. Appena avrò tutti a disposizione vedrò anche cosa potremo permetterci di fare. Vorrei vedere giocatori disponibili a sacrificarsi in entrambe le fasi, con intelligenza tattica. Potremmo anche giocare con due attaccanti ogni tanto. L'obiettivo per ora è fare il massimo. Per il resto poi ne parleremo col club. Un allenatore si adatta sempre a quello che ha a disposizione. Si possono provare a fare alcune cose simili, ma è fondamentale sapersi adattare. Ai numeri e ai moduli non do troppa importanza. L'importante è che ci siano giocatori forti e io qui ce l'ho...".