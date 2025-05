'Tutta la Lazio contro Tudor', un anno dopo la rivoluzione: 'voleva mandare via 8 giocatori', ora cercano la rivincita

non sarà solo uno snodo cruciale per un posto in Champions League . Sarà un match dai tanti significati, anche e innanzitutto per, che solo un anno fa era proprio dall'altro lato della barricata, sulla panchina biancoceleste dove alla fine sarebbe rimasto per appena 79 giorni, arrivando però ad acciuffare il settimo posto valido per l'Europa League grazie a un bottino di cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Ma al di là dei risultati, l'attuale tecnico bianconero si è abbattuto sulla squadra della Capitale come un uragano, che ha avuto effetti prorompenti: giocatori delegittimati o scartati, degradati, scambiati di ruolo o snaturati, addirittura scaricati sul mercato.

La rivoluzione di Tudor alla Lazio

I giocatori che voleva cedere

Le scelte che avevano reso bollente lo spogliatoio

Unache non è stata dimenticata dai big, molti dei quali tuttora al centro del progetto della Lazio. "Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza", la sentenza didopo l’addio dell'allenatore, come ricorda Il Corriere dello Sport. Otto giocatori il patron biancoceleste non li avrebbe mai cambiati e ha aspettato che Tudor si stancasse degli infiniti vertici del nulla per maturare la decisione delle dimissioni, presentate dopo lo striscione oltraggioso firmato dalla Curva Nord.Agli addii di, già in rotta con la società, il tecnico croato avrebbe aggiunto anche quelli di; inoltre voleva un centrale difensivo in più perchéfaticava nel suo modo di giocare. Eera finito quarto centrocampista, lontano dalla porta, costretto a fare il terzino-bis. Guendouzi, che con Tudor si era già scontrato al Marsiglia, è il primo ora a cercare la rivincita. Ma anche Isaksen non scherza, in questo senso: "Mi ha detto che non ero adatto alla Lazio, voleva che andassi via", uno degli sfoghi più assordanti del danese, rinato con Marco Baroni.Rovella, per Tudor, doveva "mettere su chili". Preferiva Matias Vecino, insieme a Daichi Kamada da regista. Tutte mosse che avevano reso ancora più bollente lo spogliatoio, lasciando spiazzati Lotito e il ds Angelo Mariano Fabiani che già si erano trovati costretti a sostituire big come Immobile e Luis Alberto. E ora, per uno scherzo del destino, sulla strada della Lazio verso la Champions c'è proprio Tudor, con una Juventus che non può permettersi altro che una vittoria. L'accoglienza dell'Olimpico non sarà di certo benevola per lui, che però, ancora una volta, non guarderà in faccia nessuno. E non si farà nessuno scrupolo nell'andare a prendersi ciò che vuole e di cui ha bisogno.





