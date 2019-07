La Lazio non ha ancora ricevuto le offerte giuste per Milinkovic-Savic, ma sta già pensando di prendere precauzioni in caso di partenza del centrocampista serbo. Nel mirino dei biancocelesti, ci sarebbe ​Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo che, nei mesi scorsi, era stato accostato anche alla Juventus. In caso di offerta da almeno 80 milioni, quindi, Milinkovic potrebbe partire e, così, Juventus e Lazio si potrebbero sfidare per il talento del Salisburgo.