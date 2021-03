Lazio-Torino, non giocata causa blocco della Asl alla squadra granata, si dovrà giocare esattamente come Juventus-Napoli. Questa è la decisione della Corte d'Appello della Figc, con una sentenza che però può far discutere. Quello che viene scritto nella sentenza, sintetizzato in parole povere, è: il Torino ha tratto vantaggio dal blocco stabilito dalla Asl, interpellata dallo stesso club di Cairo, quindi ha violato il principio di lealtà. Tuttavia, dato il precedente di Juve-Napoli, siamo costretti a non punire i granata e far disputare la gara. La Lazio è pronta comunque a rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni.