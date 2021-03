Come da protocollo, la Lazio si è presentata allo stadio Olimpico di Roma per affrontare la "partita fantasma" contro il Torino, rimasto nel capoluogo piemontese per ordine della sua Asl di riferimento. Insieme alla squadra biancoceleste era presente naturalmente la squadra arbitrale, con il direttore di gara Marco Piccinini che ha aspettato i canonici 45 minuti per poi decretare ufficialmente il mancato svolgimento della gara. A questo punto la palla passa al Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea. Una vicenda che ricorda da vicino quella di circa 5 mesi fa di Juventus-Napoli.