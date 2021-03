Lazio-Torino non si è giocata all'Olimpico, ma la partita fuori dal campo è entrata nel vivo. E sulla vicenda arrivano nuovi aggiornamenti: slitta la decisione del Giudice Sportivo. Da prassi, il verdetto sarebbe atteso tra domani e venerdì (domani sera il posticipo Parma-Inter), ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com la decisione slitterà: questo è dovuto al preannunciato reclamo del Toro in vista del prossimo pronunciamento del Giudice Sportivo sulla vicenda. Il Giudice infatti valuterà le rimostranze e chiederà un supplemento di indagine. Come già accaduto in Juve-Napoli.