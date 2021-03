E il precedente è servito: Lazio-Torino non si giocherà, ma nel frattempo sarà dato il 3-0 a tavolino ai biancocelesti. A TMW parla l'avvocato Pierfilippo Capello: "​L’iter sarà lo stesso di Juventus-Napoli. La partita non sarà rinviata e quindi verrà certificato il 3-0 a tavolino e il Torino subirà anche un punto di penalizzazione. Poi farà ricorso. Perchè non rinviare subito? A mio avviso per un motivo di principio. La Lega non vuole fare passare che se qualcuno ti impedisce di giocare scatta subito il rinvio. La circostanza deve essere eccezionale, così la Lega vuole che sia il Giudice a dire che si può non giocare".