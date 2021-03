Caso Lazio-Torino, è terminato il Consiglio di Lega: è stata affrontata la questione dei protocolli Covid e ribadita all'unanimità intenzione di non rinviare la partita.



IL CONSIGLIO D'EMERGENZA - La Lega Serie A ha convocato infatti d'urgenza il Consiglio di Lega per affrontare la questione relativa al match tra le squadre di Inzaghi e Nicola, partita in programma per questa sera ma che non verrà disputata perché il Torino è stato bloccato dall'Asl e quindi non potrà essere presente all'Olimpico di Roma: tuttavia la Lega ha scelto di non rinviare il match, lo scenario potrebbe essere dunque quello di Juve-Napoli, con il 3-0 a tavolino e poi il recupero dopo la sentenza del Coni.