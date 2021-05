Lazio-Torino come Juve-Napoli. Il Collegio di Garanzia del Coni non ha accolto il ricorso di Claudio Lotito che chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino contro la squadra granata dopo la gara in programma il 2 marzo scorso e non giocata per un focolaio presente tra i giocatori di Nicola. La gara, come stabilito dalla Lega Serie A, verrà recuperata il 18 maggio alle ore 20.30.