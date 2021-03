NOTIZIA BATTUTA DALL'ANSA IN MERITO ALLA PARTITA TRA BIANCOCELESTI E GRANATA (BLOCCATI DALLA ASL) CHE SAREBBE IN PROGRAMMA OGGI ALLE 18.30



La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Al telefono con l'ANSA il presidente granata Urbano Cairo è amareggiato nel commentare la scelta del Consiglio dei club di A. "Io non credo - aggiunge - che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive".



(la Lazio si è recata regolarmente all'Olimpico, così come la squadra arbitrale, ndr)