Come se non bastasse il caos SuperLega, il recupero di Lazio-Torino rischia di infiammare le prossime assemblee della Lega Serie A. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il 13 maggio è atteso il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del club biancoceleste contro la disposizione del recupero, poiché Claudio Lotito vuole il 3-0 a tavolino. Nonostante il precedente di Juventus-Napoli imponga chiaramente di giocare la partita.



MA QUANDO SI GIOCA? - In tutto questo, la data per disputare il match sembra quella del 18 o del 19 maggio. Praticamente a fine campionato, con il Torino coinvolto nella lotta per non retrocedere. Per questo, il Cagliari e le altre dirette concorrenti dei granata sono sul piede di guerra e chiedono a gran voce che Lazio-Toro si giochi il prima possibile, per ridurre ai minimi termini il rischio di avvantaggiare il Torino. Cairo si è detto disponibile, Lotito invece è irremovibile: le vie legali faranno il loro corso fino in fondo, poi si potrà pensare a giocare. Appena prima dell'ultima giornata.