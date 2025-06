Lazio, tensione e mercato bloccato: Sarri può già lasciare?

Il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio ha colto di sorpresa Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore toscano era consapevole delle difficoltà economiche del club, ma non immaginava che la situazione fosse così critica da precludere completamente l’arrivo di nuovi acquisti fino a settembre.La decisione è stata presa dalla Covisoc, dopo aver rilevato che al 31 marzo erano stati sforati i tre parametri richiesti dalla FIGC: indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato. Di conseguenza, la Lazio non potrà operare sul mercato se non in seguito a un intervento diretto del presidente Lotito, che dovrà alleggerire la rosa o immettere nuova liquidità.

Sarri, tornato con entusiasmo sulla panchina biancoceleste, si sente ora spiazzato. Aveva richiesto tre innesti: un centrocampista offensivo, un terzino (in caso di partenza di Tavares) e una punta alternativa a Castellanos. La società, però, conosceva la situazione già da fine maggio.Secondo Alfredo Pedullà, è previsto un incontro tra Sarri e il ds Fabiani la prossima settimana. Il club non teme ribaltoni, ma il tecnico valuterà attentamente se ci siano ancora le condizioni per proseguire.