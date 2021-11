Il ds dellaIgliè intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la. Ecco le sue dichiarazioni: "Queste sono partite che non mi preoccupano, la squadra è consapevole di come deve mettersi in campo. Penso faremo un'altra grande gara, dopo quelle viste prima della sosta. Vincere è difficile, abbiamo cambiato modulo dopo cinque anni e fatto un progetto chiaro in estate con sei nuovi innesti, altrettanti probabilmente ce ne saranno la prossima estate perchè siamo in mezzo a un processo, il profilo della squadra non può essere snaturato in un attimo. La squadra ha assimilato le idee di Sarri, le ultime partite fanno ben sperare. Rosa lunga o corta? L'importante è avere gli equilibri, i giocatori giusti: quando vinci li hai, quando non vinci non li hai. Ora la cosa più importante è la continuità". E su: "Non voglio dire che cosa ha trovato qui e non a Torino (ride, rispondendo a una domanda sul tema, ndr.). La questione sta nel modo in cui vengono gestite le società, a noi piacerebbe continuare a lavorare insieme". Infine, un riferimento al mercato: "L'idea è quella di avere ogni anno la possibilità di inserire uno-due giocatori di un livello alto, perchè aiuta nella crescita della squadra. Penso sarà così anche per il futuro".