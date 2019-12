In occasione dei Globe Soccer Adwards di Dubai, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato della possibilità di inserirsi per la corsa scudetto: "Non ci siamo mai nascosti, dall’inizio della stagione parlavamo di poter lottare per la Champions League. Puntare ad altro ora è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine si potrà lottare per qualcosa di più, allora lì non ci nasconderemo".