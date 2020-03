Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sport1, commentando le varie ipotesi di ripresa del campionato italiano di Serie A, che potrebbe anche non concludersi affatto, una eventualità che i biancocelesti stanno provando ad allontanare: "Un peccato che la nostra corsa sia stata interrotta da questa crisi. Il campionato però deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. I tempi non sono maturi per decidere sull'annullamento. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto".