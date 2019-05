Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Fra i temi affrontati, anche il futuro del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, valutato anche dalla Juventus per il dopo-Allegri: "Gli incontri sono stati fatti per capire molte cose, ma Inzaghi non ha un contratto in scadenza, perciò tutta questa tensione che si sta creando intorno a lui mi sembra un po' esagerata. Se resta? Sì, l'ha detto il presidente e lo ripeto io, anche l'allenatore ha questa idea".



MILINKOVIC - Interpellato su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista su cui è piombata la Juventus (trovando un accordo di massima con l'entourage), Tare risponde: "Fa parte del mercato estivo, ci sono le belle storie, le favole... La cosa più importante è che la Lazio anche nella prossima stagione avrà una squadra per competere ai piani alti".