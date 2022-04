A DAZN, il DS della Lazio Igli Tare parla così di Immobile: "Io penso che sia una vergogna mettere Ciro in discussione, negli ultimi 10-15 anni ha dimostrato di essere il migliore centravanti italiano. Parlano i numeri. Italia out? È stata una sconfitta per l'intero movimento calcistico oltre che per la Nazionale, ma avere Immobile come capro espiatorio sarebbe una sconfitta per tutto il calcio italiano".