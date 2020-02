Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con l'Inter, chiave nella corsa scudetto: "Partita importante ma non decisiva, dobbiamo fare le cose come sappiamo farle, senza sentire la pressione di Juventus e Inter. Siamo riusciti a portare in città grande entusiasmo: è quello ciò di cui abbiamo bisogno. Klopp ha detto che vinciamo scudetto? So che non segue il calcio italiano, ma sarei un bugiardo dicessi che non ci crediamo: sono due stagioni almeno che ci stiamo lavorando".