Duro attacco del ds della Lazio Igli Tare a David Silva, dopo la decisione dell'ex Manchester City di tornare in Spagna: "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad - si legge sul sito del club biancoceleste - Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Nei giorni scorsi Silva aveva trovato un accordo con la Lazio per trasferirsi nella capitale, ma ieri la Real Sociedad ha annunciato l'ingaggio dello spagnolo beffando il club di Lotito.