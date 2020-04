La Serie A studia tutte le misure di precauzione per poter tornare in campo. Oltre alle classiche direttive, come lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare di toccarsi naso, bocca e occhi, la Lazio consiglia una nuova dieta. Come riporta il Messaggero, si suggerisce di assumere vitamine C e D, una dieta alcalina - a base di acqua, tè, cioccolato e aglio - che ostacola lo sviluppo del virus.