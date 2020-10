Oggi la Lazio ha comunicato la positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra, senza specificarne l'identità, anche se la partita di domani pomeriggio sul campo del Torino non sembra a rischio. Oggi è stato uno dei positivi in questione a svelare in prima persona di essere uno dei giocatori positivi: si tratta di un elemento peraltro fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, ossia il trequartista Luis Alberto, che ha annunciato di aver contratto il coronavirus in una diretta streaming sul suo canale Twitch. Il club biancoceleste sta vivendo una difficile situazione di focolaio.