Nella giornata di oggi tengono banco le voci del possibile approdo a zero di Antonio Rudiger dal Chelsea alla Juventus in estate. Tuttavia nel caso in cui arrivasse l'ex difensore della Roma la Vecchia Signora non punterebbe più Alessio Romagnoli, il difensore in scadenza con il Milan era infatti conteso tra le aquile e Madama. Come riferisce Calciomercato.com il difensore ha già una base di accordo con la Lazio per un ingaggio da 3,2 milioni più bonus, il tutto sarà da definire nelle prossime settimane.