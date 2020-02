Più 12 per cento con punte anche del 14,5 per cento: a poche ore dalla vittoria sull’Inter per 2 -1, la Lazio vola in Borsa. Il titolo è arrivato fino a 2,055 euro dopo la vittoria di domenica sera allo stadio Olimpico di Roma sui nerazzurri, che ha fatto balzare la squadra guidata da Simone Inzaghi al secondo posto della classifica di campionato, dietro solo alla Juventus. Per vedere una quotazione così alta bisogna tornare indietro agli inizi del 2004, 16 anni fa, mentre dall’inizio dell’anno il guadagno è pari al 32%: quasi tre milioni di azioni già passate di mano contro una media giornaliera di 560mila azioni.