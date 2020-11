Il caso tamponi rallenta anche la vigilia. La Lazio, infatti, ha rimandato l’allenamento di oggi, che il sito della società ieri sera annunciava per le 10 di questa mattina, ma si terrà nel pomeriggio alle 15.30. Discussioni e valutazioni in corso in società, scrive la Gazzetta, sulla gestione dei tre giocatori trovati positivi ai tamponi molecolari del Campus Biomedico e negativi a quelli del laboratorio di Avellino. È possibile, si legge, che la società si sia presa qualche ora in più per valutare se farli giocare o meno, ma può anche essere che si stia aspettando l'esito di nuovi tamponi. Sulla Lazio c'è sempre l'occhio della Procura federale, con gli altri club infuriati per la gestione del caso: "in queste ore è in corso un giro di telefonate che coinvolgono Figc e Lega per capire come affrontare la situazione nel caso Lotito non dovesse fare un passo indietro", chiosa il quotidiano.