La Lazio prepara la sfida con la Juve senza sapere se avrà a disposizione tre uomini chiave. Immobile, Leiva e Strakosha infatti sono in attesa del risultato dei tamponi per avere il via liberà per la gara di domenica. Nell'allenamento di oggi i tre giocatori non c'erano, ma l'assenza non è indicativa sull'esito dei tamponi, come riporta Sky Sport, perché aspettando il risultato dei test era già previsto che non si allenassero con la squadra. Loro come Luis Alberto, che dopo la negatività riscontrata nei giorni scorsi dovrà svolgere degli esami fisici.



La situazione che tiene più in ansia Simone Inzaghi è quella di Ciro Immobile. Dal club filtra ottimismo, perché il giorno dopo i tamponi dell'Uefa i giocatori si erano sottoposti a nuovi test nel laboratorio al quale si appoggia la Lazio, che avevano dato tutti risultati confortanti.