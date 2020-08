Risposta e controrisposta. Questo è avvenuto oggi tra la Lazio, nella figura di Igli Tare, e David Silva. Il papà del giocatore spagnolo, appena trasferitosi dal Manchester City alla Real Sociedad anziché ai biancocelesti, ha detto la sua in un'intervista radiofonica: "Quando alla Lazio hanno detto della trattativa con la Real Sociedad non hanno reagito male, alla fine non c'era niente di sicuro. C'erano contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha preso la decisione di andare lì. Non c'era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non aveva un discorso chiuso con la Lazio, c'erano anche altre squadre che avevano parlato con lui."