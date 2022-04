La Juventus vorrebbe portare a Torino in estate il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Inizialmente la società biancoceleste non era intenzionata a cedere il giocatore. Tuttavia stando a quanto riferisce Il Messaggero ora la Lazio si sarebbe convinta a cederlo in estate. L'obiettivo sarebbe quello di monetizzare in modo da potersi concentrare su un nuovo profilo.