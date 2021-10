Brutte notizie per Maurizio Sarri e Roberto Mancini: come riporta il sito ufficiale della Lazio,ha riportato una "lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Un guaio muscolare - accusato nel match di Europa League contro la Lokomotiv - che farà saltare all'attaccante biancoceleste non solo il match di campionato contro il Bologna (domenica alle 12.30), ma anche il doppio impegno in Nations League con la(mercoledì a San Siro la semifinale contro la Spagna, domenica prossima la finale per il primo o il terzo posto contro Belgio o Francia). "Nei prossimi giorni - si legge nel comunicato - verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".